Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В COVID-фонде почти не осталось денег - СМИ

Комментариев: 1
Минздрав получил только восьмую часть средств Фонда.
В COVID-фонде почти не осталось денег - СМИ
В COVID-фонде почти не осталось денег - СМИ
Державне агентство резерву України

В государственном Фонде борьбы с коронавирусом почти закончились средства. Об этом сообщается в сюжете Сніданку з 1+1.

Читай также: На зарплаты медикам дали денег: На сколько поднимут и когда

По данным журналистов, из 64 млрд грн, предусмотренных в бюджете, осталось чуть больше трех миллиардов, то есть около 5% от общей суммы. 

“Больше всего денег, а это 35 миллиардов гривен, получило Министерство инфраструктуры. Средства пошли на строительство, реконструкцию, а также ремонт и содержание автомобильных дорог“, - говорится в материале.

Министерство здравоохранения получило 8 миллиардов гривен. Деньги направили на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения ПЦР тестов. Кроме того, 10 миллиардов выделили Минэкономики на финансовую помощь по безработице.

Читай также: Минфин отчитался о деньгах из COVID-фонда

Напомним, что Кабинет министров Украины распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.

Поделись:
Теги: COVID-19, бюджетные средства, Государственный фонд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Noblesse_obliger    27.07.2020, 13:09
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Всё как с масками в начале пандемии!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь