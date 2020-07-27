Минздрав получил только восьмую часть средств Фонда.

В COVID-фонде почти не осталось денег - СМИ Державне агентство резерву України

В государственном Фонде борьбы с коронавирусом почти закончились средства. Об этом сообщается в сюжете Сніданку з 1+1.

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По данным журналистов, из 64 млрд грн, предусмотренных в бюджете, осталось чуть больше трех миллиардов, то есть около 5% от общей суммы.

“Больше всего денег, а это 35 миллиардов гривен, получило Министерство инфраструктуры. Средства пошли на строительство, реконструкцию, а также ремонт и содержание автомобильных дорог“, - говорится в материале.

Министерство здравоохранения получило 8 миллиардов гривен. Деньги направили на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения ПЦР тестов. Кроме того, 10 миллиардов выделили Минэкономики на финансовую помощь по безработице.

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Напомним, что Кабинет министров Украины распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.