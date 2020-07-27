Две трети украинцев считают, что за полгода экономическое положение страны ухудшилось.

Более 60% украинцев считают, что экономическое положение в Украине за последние полгода ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг“.

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Согласно данным исследования, примерно каждый четвертый украинец полагает, что экономическая ситуация в стране за полгода не изменилась. Еще 8% опрошенных заметили улучшение.

Украинцы не верят в улучшение экономической ситуации - Опрос ratinggroup.ua

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В то же время настроения украинцев относительно будущего, по результатам исследования, являются более оптимистичными. Так, 17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% - что она не изменится, еще 40% - ожидают ухудшения.

“Причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти, хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса“, - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Однако в длинной динамике процент тех, кто ожидает улучшения - падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство эмоции надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше всего (43%).

Украинцы не верят в улучшение экономической ситуации - Опрос ratinggroup.ua

Напомним, что согласно данным одного из соцопросов 50% украинцев отмечают ухудшение экономического положения собственной семьи за первую половину 2020 года.