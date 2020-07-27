По словам Буславец, Украина полностью обеспечена топливным ресурсом - как углем, так и газом.

В Минэнерго рассказали, будут ли украинцы мерзнуть зимой depositphotos.com

Украина полностью обеспечена топливным ресурсом к началу отопительного сезона 2020/2021 гг, Об этом в понедельник во время брифинга заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщает Интерфакс-Украина.

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“На сегодня мы полностью обеспечены топливным ресурсом к началу отопительного сезона - как углем, так и газом“, - сказала чиновница.

По ее словам, в плановом режиме проводятся все ремонтные программы энергооборудования. Кроме того, предпринимаются все меры по подготовке к началу отопительного сезона, в том числе по предупреждению возможных проблем.

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Ранее Буславец сообщила, что Украина имеет стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ: угля больше в 1,9 раза, мазута - в 1,4 раза больше по сравнению с показателями 2019 года.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на подготовку к отопительному сезону в Украине уже потрачено 6 млрд грн.