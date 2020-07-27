Украина может запретить импорт электроэнергии до 2022 года: Подробности

По словам Буславец, у Украины достаточно генерации, чтобы обеспечить и внутренних потребителей, и экспортные возможности.

Украина может запретить импорт электроэнергии до 2022 года depositphotos.com

Кабинет министров Украины выступает за запрет импорта электрической энергии из России и Беларуси до конца 2021 года. Об этом в понедельник на брифинге заявила и. о. главы ведомства Ольга Буславец, сообщает РБК-Украина. По ее словам, Минэнерго уже разработало соответствующий законопроект.

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При этом Буславец отметила, что министерство выступает за увеличение экспорта электроэнергии по всем направлениям в зависимости от конъюнктуры.

“Но мы возражаем против импорта электроэнергии в нашу страну потому, что по всем нашим расчетам на этот год, на следующий, мы не видим такой необходимости. У нас достаточно генерации, чтобы обеспечить и своих внутренних потребителей, и экспортные возможности по поставкам электроэнергии“, - сказала Буславец.

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Напомним, что в Украине подорожает электричество. Тариф госкомпании НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии с 1 августа вырастет на 54,6%, до 240,23 грн/МВт-ч без НДС.