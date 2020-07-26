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Уруский рассказал, что происходит с Укроборонпромом

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По словам вице-премьера, модель управления госконцерном необходимо менять.
Уруский рассказал, что происходит с Укроборонпромом
Уруский рассказал, что происходит с Укроборонпромом
Министерство обороны Украины

Концерн “Укроборонпром“ после корпоратизации всех предприятий может стать государственной холдинговой компанией. Об этом в интервью LB.ua сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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По его словам, в своем нынешнем виде Укроборонпром далее существовать не может.

“Еще в 2014 году, когда работал в Укроборонпроме, предлагал создать 7-8 холдинговых компаний и над ними - управляющую компанию. Не так, как сейчас в концерне происходит: 260 человек в штате, которые вмешиваются в финансовую деятельность предприятий“, - сказал чиновник.

Уруский также считает, что руководство Укроборонпрома нужно изменить, поскольку “менеджмент управляющей компании - залог того, что все наладится и будет нормально функционировать“.

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“Я сторонник корпоративного управления. Чем меньше функций будет у меня в подчиненном предприятии, тем мне спокойнее. Мне надо создавать механизм, договариваться с иностранными партнерами“, - пояснил вице-премьер.

При этом Уруский напомнил, что директора Укроборонпрома своим указом может поменять только президент.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Теги: Минобороны, Укроборонпром, государственные предприятия
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