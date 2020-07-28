Курс валют на 28.07.2020: гривна ощутимо проседает к евро
Нацбанк установил официальный курс валют на 28 июля.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 28 июля на отметке в 27,76 грн. Таким образом американская валюта не изменилась в цене. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 32,60 грн. Это на 38 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 28 июля:
- 100 долларов США - 2776 грн
- 100 евро - 3260 грн (+38 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
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