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Названы грузы, которые могут вывести Укрзализныцю из кризиса

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По словам Ивана Юрика, "дно падения" грузоперевозок Укрзализныцей пришлось на май.
Названы грузы, которые могут вывести Укрзализныцю из кризиса
Названы грузы, которые могут вывести Укрзализныцю из кризиса
depositphotos.com

Перевозка железной руды, щебня и зерна дадут Укрзализныце большую прибыль, чем в 2019 году. Об этом в интервью НВ сказал и. о. председателя правления компании Иван Юрик.

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“Экспорт в Китай железной руды - это единственное, на чем мы держались в течение кризиса. Плюс оживление транспортировки внутри страны щебня, потому что ведется Большое строительство дорог. И экспорт зерна“, - рассказал Юрик.

Он отметил, что 80% доходов компания получает именно от грузоперевозок. По словам чиновника, “дно падения“ грузоперевозок Укрзализныцей пришлось на май. В то же время еще рано говорить о том, прошла ли компания кризисный период.

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“Динамика положительная, но ситуация хрупкая. Говорить, что мы уверенно выходим из кризиса, еще рано, однако сейчас я намного оптимистичнее настроен, чем был в мае“, - сказал и. о. председателя правления Укрзализныци.

Напомним, что Министерство инфраструктуры инициировало перенесение конечного срока выплаты дивидендов компанией Укрзализныця на конец 2020 года.

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Теги: Укрзализныця, грузоперевозки, государственные предприятия
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fkrfyfan    27.07.2020, 18:21
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