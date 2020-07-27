Названы грузы, которые могут вывести Укрзализныцю из кризиса

По словам Ивана Юрика, "дно падения" грузоперевозок Укрзализныцей пришлось на май.

Перевозка железной руды, щебня и зерна дадут Укрзализныце большую прибыль, чем в 2019 году. Об этом в интервью НВ сказал и. о. председателя правления компании Иван Юрик.

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“Экспорт в Китай железной руды - это единственное, на чем мы держались в течение кризиса. Плюс оживление транспортировки внутри страны щебня, потому что ведется Большое строительство дорог. И экспорт зерна“, - рассказал Юрик.

Он отметил, что 80% доходов компания получает именно от грузоперевозок. По словам чиновника, “дно падения“ грузоперевозок Укрзализныцей пришлось на май. В то же время еще рано говорить о том, прошла ли компания кризисный период.

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“Динамика положительная, но ситуация хрупкая. Говорить, что мы уверенно выходим из кризиса, еще рано, однако сейчас я намного оптимистичнее настроен, чем был в мае“, - сказал и. о. председателя правления Укрзализныци.

Напомним, что Министерство инфраструктуры инициировало перенесение конечного срока выплаты дивидендов компанией Укрзализныця на конец 2020 года.