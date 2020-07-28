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В Киеве построят новую магистраль и путепровод: Подробности

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Власти надеются "разгрузить" правобережную часть столицы.
В Киеве построят новую магистраль и путепровод
В Киеве построят новую магистраль и путепровод
depositphotos.com

В проекте Генерального плана города Киева предусмотрено продление улицы Суздальской до улицы Медовой со строительством путепровода через железную дорогу. Об этом сообщили в коммунальной организации “Киевгенплан“, информирует Официальный портал Киева.

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Согласно сообщению, в правобережной части Киева все переезды через железную дорогу уже исчерпали свой лимит по пропускной способности: “на каждом переезде, особенно в утренние и вечерние часы “пик“ - постоянное затруднение в движении“.

“От продолжения улицы с предусмотренными шестью полосами движения и строительства путепровода город получит немалые преимущества: уменьшится нагрузка на проспект Лобановского на 35%, на путепровод в районе Караваевых дач на 40% и на проспект Победы на 18%“, - подсчитали в Киевгенплане.

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В то же время дату начала строительства новых магистрали и путепровода столичные коммунальщики не уточнили.

Напомним, что в центре Киева будет построена мечеть. Место для нее уже выбрано, сейчас идет обсуждение дизайна для культового сооружения.

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Теги: Киев, строительство, транспортные развязки
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