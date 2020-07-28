Нефть на мировых рынках торгуется разнонаправленно

Цены на топливо замерли на фоне опасений по поводу COVID-19.

Мировые цены на нефть элитных марок во вторник показывают смешанную динамику. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:58 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,18% - до 43,49 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,02% - до 41,59 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что на динамику рынка влияет напряженность в отношениях между США и Китаем. В этой ситуации инвесторы пытаются дифференцировать активы, чтобы обезопаситься от потерь.

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Тем временем относительное увеличение спроса на топливо за последние недели, по прогнозам экспертов, замедлится из-за возобновления карантинных мер в США. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали более 65 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.