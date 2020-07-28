Укрзализныця закупила кондиционеры по 1 млн грн за штуку: Подробности

В компании называют некорректным сравнение цен систем кондиционирования для поездов с бытовыми кондиционерами.

Укрзализныця закупила кондиционеры по 1 млн грн за штуку depositphotos.com

Филиал “Центр обеспечения производства АО “Укрзализныця“ заказал кондиционеры для пассажирских вагонов на 14,49 млн грн. Об этом сообщают “Наші гроші“ со ссылкой на данные в системе “ProZorro“.

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Согласно сообщению, победителем тендера стал АО “Завод Экватор“. По условиям договора, до конца 2020 года производитель должен поставить 15 комплектов кровельной системы кондиционирования воздуха АВК-25 по 966 тыс грн за штуку.

Моноблочные кондиционеры имеют производительность 4 тыс куб. м/час. Комплект для одного пассажирского вагона включает, в частности, компрессор; вентилятор приточный; вентилятор обдува конденсатора и преобразователь напряжения питания оборудования кондиционера.

Также в комплект входят заслонка наружного воздуха, воздухонагреватель электрический, фильтр воздушный, теплообменные аппараты, приборы автоматики и амортизаторы для крепления к вагону.

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“Цена нынешней сделки на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 17,05 млн грн“, - говорится в сообщении.

В пресс-службе Укрзализныци ранее отметили, что сравнивать цены систем кондиционирования для пассажирских вагонов поездов с бытовыми кондиционерами некорректно.

Напомним, что Министерство инфраструктуры инициировало перенесение конечного срока выплаты дивидендов компанией Укрзализныця на конец 2020 года.