Данил Гетманцев не знает, где подхватил инфекцию.

Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа“, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заразился коронавирусом. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

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“Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться“, - написал Гетманцев.

Глава финкомитета Рады заразился COVID-19 facebook.com/danil.getmantsev

Как известно, 3 июля Офис президента сообщил, что Елена Зеленская излечилась от COVID-19 и выписалась из больницы. Она хорошо себя чувствует и рада вернуться в семью.

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Ранее стало известно, что по состоянию на 23 июня примерно 15-17 народных депутатов переболели коронавирусом. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, что по состоянию на 3 июня три народных депутата находились на больничном из-за коронавируса.