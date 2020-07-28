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Политическим партиям выделили госфинансирование: Кому и сколько досталось

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Финансирование партии "Слуга народа" было остановлено в связи с обращением политсилы в НАПК.
Политическим партиям выделили госфинансирование: Кому и сколько досталось
Политическим партиям выделили госфинансирование: Кому и сколько досталось
Слуга народа/Facebook

Национальное агентство по предупреждению коррупции перечислило украинским политическим партиям средства, выделенные из госбюджета на финансирование их уставной деятельности. Об этом сообщается на сайте НАПК.

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Согласно сообщению, государственное финансирование в III квартале 2020 года получили четыре парламентских партии:

  • “Европейская Солидарность“ - 6,6 млн грн;
  • “Голос“ - 4,75 млн грн;
  • “Оппозиционная платформа - За жизнь“ - 10,63 млн грн;
  • “Всеукраинское объединение “Батькивщина“ - 6,67 млн грн.

“Кроме этого, политическим партиям “Голос“ и “Европейская Солидарность“ перечислено по 3,54 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа. Общая сумма перечисленных средств - 35,73 млн грн“, - говорится в сообщении.

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В НАПК также напомнили, что финансирование партии “Слуга народа“ на III и IV кварталы 2020 года было остановлено в связи с соответствующим обращением политсилы.

Напомним, что партия Анатолия Шария подала в суд на НАПК и требует выплатить 3,2 млн грн финансирования из государственного бюджета.

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Теги: НАПК, политические партии, госфинансирование
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