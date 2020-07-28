Политическим партиям выделили госфинансирование: Кому и сколько досталось
Национальное агентство по предупреждению коррупции перечислило украинским политическим партиям средства, выделенные из госбюджета на финансирование их уставной деятельности. Об этом сообщается на сайте НАПК.
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Согласно сообщению, государственное финансирование в III квартале 2020 года получили четыре парламентских партии:
- “Европейская Солидарность“ - 6,6 млн грн;
- “Голос“ - 4,75 млн грн;
- “Оппозиционная платформа - За жизнь“ - 10,63 млн грн;
- “Всеукраинское объединение “Батькивщина“ - 6,67 млн грн.
“Кроме этого, политическим партиям “Голос“ и “Европейская Солидарность“ перечислено по 3,54 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа. Общая сумма перечисленных средств - 35,73 млн грн“, - говорится в сообщении.
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В НАПК также напомнили, что финансирование партии “Слуга народа“ на III и IV кварталы 2020 года было остановлено в связи с соответствующим обращением политсилы.
Напомним, что партия Анатолия Шария подала в суд на НАПК и требует выплатить 3,2 млн грн финансирования из государственного бюджета.
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