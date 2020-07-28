В шахтерских регионах Украины хотят создать свободные экономические зоны
В Украине готовится законопроект о создании свободных экономических зон в шахтерских регионах. Об этом рассказал председатель комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает Укринформ.
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“По моему мнению, необходимо, чтобы у людей был выбор, чтобы у людей появлялись новые рабочие места. Поэтому я буду инициировать законопроект о создании определенных свободных экономических зон на базе шахтерских городов и шахтерских регионов“, - сказал нардеп.
По словам Геруса, этот законопроект, в частности, будет предусматривать введение льгот для присоединения к электрическим и газовым сетям.
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“Таким образом мы хотим стимулировать появление новых предприятий, нового бизнеса, новых рабочих мест. Именно в этом заключается правильная трансформация шахтерских регионов“, - отметил глава профильного комитета.
Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что задолженность по зарплате перед шахтерами, которую можно было закрыть за счет бюджетных средств, полностью погашена.
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