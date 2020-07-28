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В шахтерских регионах Украины хотят создать свободные экономические зоны

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Принятие соответствующего законопроекта инициирует глава профильного комитета ВР Герус.
В шахтерских регионах Украины хотят создать свободные экономические зоны
В шахтерских регионах Украины хотят создать свободные экономические зоны
depositphotos.com

В Украине готовится законопроект о создании свободных экономических зон в шахтерских регионах. Об этом рассказал председатель комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает Укринформ.

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“По моему мнению, необходимо, чтобы у людей был выбор, чтобы у людей появлялись новые рабочие места. Поэтому я буду инициировать законопроект о создании определенных свободных экономических зон на базе шахтерских городов и шахтерских регионов“, - сказал нардеп.

По словам Геруса, этот законопроект, в частности, будет предусматривать введение льгот для присоединения к электрическим и газовым сетям.

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“Таким образом мы хотим стимулировать появление новых предприятий, нового бизнеса, новых рабочих мест. Именно в этом заключается правильная трансформация шахтерских регионов“, - отметил глава профильного комитета.

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что задолженность по зарплате перед шахтерами, которую можно было закрыть за счет бюджетных средств, полностью погашена.

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Теги: шахтеры, СЭЗ, Герус
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.07.2020, 15:11
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гость
У этих всегда что то, то выбирают, то что-то им не так, то скулят что угнетают, то биндэравцы жизь отрывают, то плачут по ссср, ит.д.
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