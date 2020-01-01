Кабмин представил финплан Укрзализныци-2020: Подробности

Расходы на оплату труда топ-менеджерам компании ограничили на время карантина.

Кабинет министров Украины представил консолидированный финансовый план ПАО “Укрзализныця“ на 2020 год. Проект соответствующего документа опубликован на сайте украинского правительства.

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В частности, согласно распоряжению Кабмина, на период действия карантина и до завершения месяца, в котором он отменяется, расходы на оплату труда председателя и членов правления Укрзализныци, а также вознаграждение председателя и членов наблюдательного совета компании не могут превышать 47 230 гривен.

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Уточняется, что после отмены карантина соответствующие расходы не должны будут превышать максимально допустимый размер оплаты труда членов наблюдательных советов госпредприятий.

Напомним, что Министерство инфраструктуры инициировало перенесение конечного срока выплаты дивидендов компанией Укрзализныця на конец 2020 года.