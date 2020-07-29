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Шмыгаль высказался об искусственном ослаблении гривны

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По словам премьера, курс национальной валюты должен регулироваться рынком.
Шмыгаль высказался об искусственном ослаблении гривны
Шмыгаль высказался об искусственном ослаблении гривны
Урядовий портал

Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком Украины вопросы роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Об этом во время поездки в Полтавскую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарную политику. Его основные цели - сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране“, - сказал глава правительства.

Нас интересует развитие промышленности, нас интересуют инвестиции, но это не предмет дискуссий об особой эмиссии средств, и не предмет того, что курс должен быть искусственно занижен или завышен. Курс регулируется рынком.

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Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как деньги, полученные Украиной от Европейского Союза, повлияют на курс доллара. По словам главы правительства, средства будут направлены непосредственно в госбюджет и использованы для борьбы с последствиями коронакризиса и поддержки макрофинансовой стабильности.

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Теги: Шмыгаль, НБУ, курс гривны, девальвация
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