Курс валют на 29.07.2020: гривна отыгрывает позиции
Нацбанк установил официальный курс валют на 29 июля.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 29 июля на отметке в 27,69 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 7 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 32,45 грн. Это на 15 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 29 июля:
- 100 долларов США - 2769 грн (-7 коп.)
- 100 евро - 3245 грн (-15 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
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