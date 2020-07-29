Цены на нефть на мировых рынках замерли

Согласно данным API, запасы в США за прошедшую неделю снизились на 6,83 млн баррелей.

Мировые цены на нефть элитных марок в среду показывают смешанную динамику. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:42 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,07% - до 43,64 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,1% - до 41,00 доллара за баррель.

Согласно последним данным Американского института нефти, запасы “черного золота“ в США за прошедшую неделю вопреки прогнозам экспертов снизились на 6,83 млн баррелей. В то же время, по мнению аналитиков, американское Минэнерго в своем вечернем отчете объявит о росте запасов на 0,36 млн баррелей.

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Эксперты прогнозируют, что эта информация временно снизит опасения по поводу продолжающегося падения спроса. При этом рост заболеваемости COVID-19 продолжает давить на рынки. Только в США, являющимися крупнейшем мировым потребителем нефти, в четырех штатах накануне было зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.