Оператор Nord Stream-2 обжаловал решение суда ЕС: Подробности

В компании заявляют о дискриминации и нарушении правовых принципов Евросоюза.

Компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении газопровода. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оператора проекта строительства “Северного потока-2“.

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“Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд”, - сообщили в компании.

В частности, в Nord Stream 2 AG утверждают, что данная директива является нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности. 20 мая 2020 года суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. При этом суд не отклонил иск по существу.

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Согласно поправкам, оператором “Северного потока-2” должна выступать независимая от “Газпрома” компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.

Напомним, что накануне главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович договорились приложить максимум усилий, чтобы не допустить реализации “Северного потока-2“.