По словам премьера, Кабмин будет работать над программами поддержки малых и средних сельхозпроизводителей.

Основой будущего аграрного сектора Украины должна стать переработка. Об этом во время рабочей поездки в Полтавскую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, в этом году на государственную поддержку переработки сельскохозяйственной продукции предусмотрено 1 млрд грн. Также глава правительства отметил, что во время бюджетного процесса государству удалось сохранить 4 млрд грн на поддержку аграриев.

“Первое - это удешевление кредитов для АПК. Во-вторых, компенсация стоимости за сельхозтехнику отечественного производства. Это очень успешная программа, по которой уже выбрано 670 млн грн. А также поддержка переработки“, - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал, за счет чего украинский агросектор станет успешным Урядовий портал

Он также отметил, что правительство будет работать над программами поддержки малых и средних украинских сельхозпроизводителей.

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“Министерству экономики уже поставлена ​​задача пересмотреть программы государственной поддержки на 2021 год и разработать механизм страхования аграриев, который предоставит определенные гарантии и уверенность. Решение пока прорабатываются, чтобы в следующем году мы имели эффективный механизм защиты представителей отрасли“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, что Кабинет министров прогнозирует рост экономики Украины во второй половине 2020 года.