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Шмыгаль рассказал, за счет чего украинский агросектор станет успешным

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По словам премьера, Кабмин будет работать над программами поддержки малых и средних сельхозпроизводителей.
Шмыгаль рассказал, за счет чего украинский агросектор станет успешным
Шмыгаль рассказал, за счет чего украинский агросектор станет успешным
Урядовий портал

Основой будущего аграрного сектора Украины должна стать переработка. Об этом во время рабочей поездки в Полтавскую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, в этом году на государственную поддержку переработки сельскохозяйственной продукции предусмотрено 1 млрд грн. Также глава правительства отметил, что во время бюджетного процесса государству удалось сохранить 4 млрд грн на поддержку аграриев.

“Первое - это удешевление кредитов для АПК. Во-вторых, компенсация стоимости за сельхозтехнику отечественного производства. Это очень успешная программа, по которой уже выбрано 670 млн грн. А также поддержка переработки“, - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал, за счет чего украинский агросектор станет успешным
Шмыгаль рассказал, за счет чего украинский агросектор станет успешным
Урядовий портал

Он также отметил, что правительство будет работать над программами поддержки малых и средних украинских сельхозпроизводителей.

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“Министерству экономики уже поставлена ​​задача пересмотреть программы государственной поддержки на 2021 год и разработать механизм страхования аграриев, который предоставит определенные гарантии и уверенность. Решение пока прорабатываются, чтобы в следующем году мы имели эффективный механизм защиты представителей отрасли“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, что Кабинет министров прогнозирует рост экономики Украины во второй половине 2020 года.

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Теги: Шмыгаль, сельское хозяйство, аграрный сектор
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