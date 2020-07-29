Минэкономики представило двухлетний прогноз макропоказателей - СМИ

В Кабмине ожидают рост ВВП в 2021 году на 4,6% и инфляцию на уровне 7,3%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины представило проект постановления с прогнозом макроэкономических показателей на 2021-2022 гг. Соответствующий документ значится в повестке дня Кабинета министров 29 июля, сообщает “Интерфакс-Украина“.

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Согласно прогнозу Минэкономики, рост ВВП в 2021 году составит 4,6%, инфляция - 7,3%. В 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции в 6,2%.

Рост экспорта ожидается на 2,9% в 2021 и на 6,4% в 2022 году, в то время как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно. Дефицит торгового баланса, по прогнозам министерства, составит $10,4 млрд в 2021 году и $13,6 млрд в 2022 году.

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Также в проекте постановления отмечается, что номинальная среднемесячная зарплата в Украине составит 13,6 тыс грн в 2021 и 15,4 тыс грн в 2022 году. Безработица прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 и 8,5% - в 2022 году.

Напомним, что во втором полугодии 2020 года украинская экономика должна перейти к росту. Об этом заявил глава департамента статистики и отчетности Нацбанка Юрий Половнев.