Госдолг Украины превысил 85 млрд долларов: Подробности

В июне расходы на обслуживание госдолга составили 7,5 млрд грн.

Совокупный госдолг Украины за июня вырос в эквиваленте в нацвалюте на 2,7% до 2,269 млрд грн, в эквиваленте в иностранной валюте - на 3,85% до $85,01 млрд. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

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Согласно сообщению, всего в июне расходы на погашение государственного долга составляли 41,5 млрд грн, на обслуживание - 7,5 млрд грн.

При этом в Кабмине отмечают, что второй месяц подряд наблюдается падение ставок, по которым Министерство финансов привлекает средства в государственный бюджет.

Если на аукционах начала июня средневзвешенная доходность государственных облигаций со сроком обращения три, шесть месяцев и один год составляла 9,84%, 10,11% и 10,86%, то уже в конце месяца стоимость заимствований опустилась до 7,24% (- 260 базисных пунктов), 7,74% (-237 б.п.) и 10,47% (-39 б.п.) соответственно.

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“Всего в июне Министерство финансов успешно провело все пять запланированных аукционов по размещению ОВГЗ, по итогам которых в государственный бюджет было привлечено 30,23 млрд грн. Большинство инструментов - номинированные в национальной валюте государственные облигации“, - говорится в сообщении.

Напомним, что государственный долг Украины в долларовом эквиваленте в мае вырос на 0,83% - до $82,12 млрд.