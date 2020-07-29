За время карантина компания открыла более 20 новых отделений.

"Меньше, чем планировали": в Укрпочте отчитались о доходах за полгода depositphotos.com

Чистая прибыль Укрпочты за первое полугодие 2020 года составила 42,7 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил СЕО госкомпании Игорь Смелянский.

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“Мы увеличили доходы, объемы бизнеса и заработали около 42.7 миллионов чистой прибыли. Это, несмотря на не летающие самолеты, более 120 миллионов на средства защиты и доплаты, остановки международной почты и почтовых отправок госсектора и бизнеса. Конечно, это меньше, чем мы планировали“, - написал Смелянский.

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Он также сообщил, что за время карантина Укрпочта открыла более 20 новых почтовых отделений и за этот год планирует приобрести 650 новых авто.

Напомним, что в конце июня Укрпочта направила в государственный бюджет 202,7 млн грн дивидендов за 2019 год.