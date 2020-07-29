Самая низкая средняя цена литра бензина - в России, самое дорогое топливо - в Нидерландах.

Украина вошла в ТОП-3 стран Европы по падению цен на бензин depositphotos.com

В первом полугодии 2020 года самое большое падение цен на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2019 года из европейских стран было зафиксировано в Боснии и Герцеговине (-17,8%), Украине (-15,4%) и Румынии (-14%). Об этом сообщает портал UBR.ua со ссылкой на данные исследования польской маркетинговой компании Picodi.

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Согласно сообщению, в ТОП-10 стран Европы, где за год бензин подешевел больше всего, также вошли Северная Македония, Словения, Люксембург, Хорватия, Бельгия, Дания и Швеция.

“Среди европейских стран самая низкая средняя цена за литр бензина оказалась в России - там стоимость литра топлива в среднем составляет $0,63. В Украине же литр бензина немного дороже - $0,92. Самое дорогое топливо в Нидерландах - $1,74“, - говорится в сообщении.

Украина вошла в ТОП-3 стран Европы по падению цен на бензин ubr.ua

Также отмечается, что купить больше всего топлива на среднюю зарплату могут себе позволить жители Швейцарии - 3795 литров бензина.

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“Несмотря на то, что стоимость литра топлива в Украине (41 место в рейтинге) одна из самых низких, среднестатистическая оплата труда окупает лишь 345 литров бензина. Но стоит отметить, что это на 34% больше, чем в 2019 году. Последнее место в рейтинге занимает Албания, где на среднюю зарплату можно купить 239 литров топлива“, - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале июля впервые за год цены на бензин в Украине пошли вверх.