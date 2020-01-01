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Международное агентство повысило рейтинг Укрзализныци: Подробности

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В S&P отметили реструктуризацию долга компании перед Ощадбанком.
Международное агентство повысило рейтинг Укрзализныци
Международное агентство повысило рейтинг Укрзализныци
Укрзализныця

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО “Укрзализныця“ до уровня “B-“. Об этом сообщается на сайте компании.

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В S&P отметили, что повышение рейтинга произошло благодаря снижению долговой нагрузки компании после подписания Укрзализныцей соглашений по реструктуризации долга перед Ощадбанком.

“Вместе с тем “негативный“ прогноз рейтинга отражает неопределенность именно по внешней среде, в которой находятся Укрзализныця и другие компании, а также потенциальные риски, связанные с этим“, - говорится в сообщении компании.

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Как известно, накануне Кабинет министров Украины представил финансовый план Укрзализныци на 2020 год.

Напомним, что председатель правления Укрзализныци Иван Юрик опроверг слухи о возможном банкротстве государственного ж/д перевозчика.

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Теги: Укрзализныця, S&P, рейтинги, госкомпании
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