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Кабмин утвердил обновленный макропрогноз до 2023 года: Подробности

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В правительстве ожидают, что в 2021 году украинская экономика возобновит рост.
Кабмин утвердил обновленный макропрогноз до 2023 года
Кабмин утвердил обновленный макропрогноз до 2023 года
Урядовий портал

Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз на 2021-2023 гг. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина в среду.

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Согласно прогнозу правительства, рост ВВП в 2021 году составит 4,6%, инфляция - 7,3%. В 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции в 6,2%.

Рост экспорта ожидается на уровне 2,9% в 2021 и 6,4% в 2022 году, в то время как рост импорта прогнозируется на отметке 10,6% и 10% соответственно. Дефицит торгового баланса, по прогнозам министерства, составит $10,4 млрд в 2021 году и $13,6 млрд в 2022 году.

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Также в постановлении отмечается, что номинальная среднемесячная зарплата в Украине составит 13,6 тыс грн в 2021 году и 15,4 тыс грн в 2022 году. Безработица прогнозируется на уровне 9,2% и 8,5% соответственно.

Напомним, что во втором полугодии 2020 года украинская экономика должна перейти к росту. Об этом заявил глава департамента статистики и отчетности Нацбанка Юрий Половнев.

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Теги: Кабмин, макроэкономический прогноз, инфляция, ВВП
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