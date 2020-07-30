Курс валют на 30.07.2020: гривна закрепляется в новом диапазоне

Нацбанк установил официальный курс валют на 30 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 30 июля на отметке в 27,69 грн. Таким образом американская валюта не изменилась в цене. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,47 грн. Это на 2 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 30 июля:

100 долларов США - 2769 грн

100 евро - 3245 грн (+2 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

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Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.