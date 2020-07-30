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В Минфине отреагировали на новый макропрогноз Кабмина

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По словам Сергея Марченко, проект госбюджета-2021 будет иметь стимулирующий характер для экономики.
В Минфине отреагировали на новый макропрогноз Кабмина
В Минфине отреагировали на новый макропрогноз Кабмина
Урядовий портал

В Министерстве финансов Украины считают реалистичным утвержденный Кабинетом министров макропрогноз на 2021-2023 гг. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Марченко, сообщает Интерфакс-Украина.

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“Обновленный макропрогноз на 2021 год вполне реалистичный. Он учитывает последние тенденции развития экономики, реалии, сложившиеся на мировых рынках вследствие пандемии COVID-19 и актуальные оценки перспектив восстановления мировой экономики“, - сказал глава Минфина.

По его словам, министерство учтет утвержденные Кабмином макроэкономические показатели в подготовке проекта бюджета на 2021 год.

“Сейчас на основе обновленного макропрогноза на 2021 год мы готовим письмо главным распорядителям для подготовки бюджетных запросов. Дальше нас ожидает их обработка и согласовательные совещания. И в начале сентября, как и прописано в Бюджетном кодексе, подадим на рассмотрение Кабмина проект госбюджета на 2021 год“, - отметил Марченко.

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По его словам, поскольку в ІV квартале 2020 года правительство ожидает постепенное восстановление экономики и оживление экономической динамики в 2021 году, проект госбюджета на 2021 год должен иметь стимулирующий характер для экономики страны.

Напомним, что сегодня, 29 июля, Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз на 2021-2023 гг.

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Теги: макроэкономический прогноз, Минфин, Госбюджет
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