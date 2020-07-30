Нефть на мировых рынках минимально дешевеет

Запасы "черного золота" в США за прошлую неделю уменьшились на 2%.

Мировые цены на нефть элитных марок в четверг практически не претерпевают изменений. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: В США рекордно рухнула добыча нефти

Так, по состоянию на 7:56 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,02% - до 43,74 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,1% - до 41,23 доллара за баррель.

По опубликованным накануне данным Министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю уменьшились на 10,6 миллиона баррелей, или на 2%, до 526 миллионов баррелей. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что спрос на топливо в мире восстанавливается медленнее, чем ожидалось.

Читай также: РФ впервые в истории запретила импорт топлива

Кроме того, инвесторов сдерживает информация о росте числа заражений COVID-19 и повышением вероятности возобновления карантинных ограничений. Так, в среду количество жертв коронавируса в США превысило 150 тысяч человек, еще 4 миллионам был поставлен положительный диагноз.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.