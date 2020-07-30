В МВФ усомнились в независимости набсоветов украинских банков

Цель программы stand by - минимизировать политическое влияние на управление банками.

Международный валютный фонд мониторит выполнение Украиной обязательств по улучшению корпоративного управления, взятых в рамках программы stand by. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает Интерфакс-Украина.

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“У нас есть программа с Украиной, в рамках которой Украина взяла на себя определенные обязательства, четко прописанные в меморандуме. Мы продолжаем контактировать с властями, чтобы мониторить прогресс в соблюдении эти обязательств“, - сказал Люнгман.

При этом Люнгман отметил, что прогресс в корпоративном управлении в Украине - в частности, относительно независимости наблюдательных советов большинства банков - еще недостаточен.

“Мы также видим, что надлежащее корпоративное управление - это не то что вы делаете один раз и потом забываете. Его нужно продолжать поддерживать как акционерам, так и политическому истеблишменту, и тут мы видим, что есть много сомнений относительно этого“, - отметил Люнгман.

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Представитель МВФ подчеркнул, что цель программы Фонда - обеспечить профессиональное управление банком, в частности - минимизировать политическое влияние на этот процесс.

“Это должно быть выполнено большинством набсоветов, которые представляют акционеров, защищают управление от политического вмешательства и обеспечивают результативность работы правления“, - уточнил Люнгман.

Напомним, постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман выразил надежду, что Нацбанк сохранит свою независимость после назначения на должность главы Кирилла Шевченко.