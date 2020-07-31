Курс валют на 31.07.2020: евро немного дорожает
Нацбанк установил официальный курс валют на 31 июля.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 31 июля на отметке в 27,69 грн. Таким образом американская валюта не изменилась в цене. Об этом сказано на сайте НБУ.
Читай также: В Минфине рассказали, чего ожидать от курса доллара
Евро при этом установлен на отметке 32,55 грн. Это на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 31 июля:
- 100 долларов США - 2769 грн
- 100 евро - 3255 грн (+8 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
Полная версия правил