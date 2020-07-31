Курс валют на 31.07.2020: евро немного дорожает

Нацбанк установил официальный курс валют на 31 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 31 июля на отметке в 27,69 грн. Таким образом американская валюта не изменилась в цене. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,55 грн. Это на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 31 июля:

100 долларов США - 2769 грн

100 евро - 3255 грн (+8 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 31 июля НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 31 июля НБУ

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.