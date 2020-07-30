Минцифры просит 5,5 млрд на подключение населенных пунктов к интернету

Ведомство уже готовит соответствующий запрос к Министерству финансов.

Министерство цифровой трансформации планирует просить у правительства 5,5 млрд грн на подключение к сети интернет населенных пунктов, где нет покрытия. Об этом сказал заместитель главы ведомства Александр Шелест, сообщает РБК-Украина. По словам чиновника, министерство готовит соответствующий запрос к Минфину.

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“Вопрос - сколько нужно на это денег? Это почти 5,5 миллиарда гривен, из них 3,3 миллиарда гривен необходимо выделить для подключения самого канала к объекту и еще 2 - на подключение объекта к локальным сетям. Мы уже готовим запрос в Министерство финансов на следующий год“, - сказал Шелест.

По его словам, Минцифры, в частности, планирует профинансировать подключение к интернету учреждений социальной инфраструктуры.

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Ранее Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что технология 5G позволит подключить миллиарды устройств для домов украинцев, школ и городов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что школы в Украине технически не готовы к дистанционному обучению, поэтому пока государство готовится к обычному формату обучения школьников с 1 сентября.