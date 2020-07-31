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Нефть на мировых рынках дорожает

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Накануне топливо упало в цене после информации о рекордном падении американской экономики.
Нефть на мировых рынках дорожает
Нефть на мировых рынках дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в пятницу растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:34 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,53% - до 43,48 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,5% - до 40,12 доллара за баррель.

Аналитики называют подорожание нефти коррекционным. Накануне цены на “черное золото“ резко снизились после информации об экономической ситуации в США. ВВП страны во втором квартале упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.

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В то же время инвесторов сдерживает информация о росте числа заражений COVID-19 и повышением вероятности возобновления карантинных ограничений. По мнению экспертов, это может повлечь за собой замедление восстановления спроса на топливо.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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