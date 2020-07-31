В НБУ предупредили о грядущем росте цен: Подробности

Нацбанк опубликовал ежеквартальный инфляционный отчет.

Инфляция в Украине к концу 2020 года ускорится до 4,7% и будет близкой к 5% в последующие годы. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете Национального банка Украины.

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Согласно документу, общее оживление экономики несколько ускорит инфляцию в последующие годы. При этом “она будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. благодаря взвешенной монетарной политике“.

“Весомым проинфляционным фактором станет рост реальных доходов населения. Базовая инфляция ускорится до 4% вместе с восстановлением экономической деятельности. Учитывая мировые тренды также будут расти цены на энергоносители“, - говорится в отчете НБУ.

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Также в Нацбанке не исключают постепенного перехода монетарных условий от стимулирующих к нейтральным - в частности, повышения учетной ставки.

В 2021 году учетная ставка Национального банка, которая сегодня находится на рекордно низком уровне в 6%, вероятно несколько повысится в ответ на рост инфляционного давления через восстановление потребительского и инвестиционного спроса. Однако монетарные условия все еще будут оставаться стимулирующими к середине 2022 года.

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“Учитывая, что предыдущие снижения учетной ставки еще не в полной мере отразились в стоимости ресурсов на финансовых рынках, это создает предпосылки для дальнейшего снижения процентных ставок по кредитам и депозитам“, - отметили в НБУ.

Напомним, что в среду Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз на 2021-2023 гг. Согласно документу, рост ВВП в 2021 году составит 4,6%, инфляция - 7,3%. В 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции в 6,2%.