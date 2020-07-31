В НБУ дали прогноз по падению украинской экономики

Темпы восстановления будут сдерживаться подавленным потребительским и инвестиционным спросом.

Украинская экономика по итогам 2020 года сократится на 6%, однако уже со следующего года ожидается рост на уровне 4%. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины“.

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“Худший период для экономики уже позади. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. Достаточно мягкая монетарная и фискальная политика поддержат экономический рост в последующие годы“, - говорится в документе.

При этом в НБУ прогнозируют, что темпы восстановления будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом - в частности, из-за высокого уровня неопределенности относительно распространения COVID-19.

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“Восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности: наиболее пострадавшие от карантина отрасли, в частности, сфера услуг, торговля и транспорт частично восстановятся уже в третьем квартале. Однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню“, - говорится в отчете Нацбанка.

Напомним, что, согласно прогнозам НБУ, инфляция в Украине к концу 2020 года ускорится до 4,7% и будет близкой к 5% в последующие годы.