Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В НБУ дали прогноз по падению украинской экономики

Комментариев: 0
Темпы восстановления будут сдерживаться подавленным потребительским и инвестиционным спросом.
В НБУ дали прогноз по падению украинской экономики
В НБУ дали прогноз по падению украинской экономики
depositphotos.com

Украинская экономика по итогам 2020 года сократится на 6%, однако уже со следующего года ожидается рост на уровне 4%. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины“.

Читай также: В НБУ предупредили о грядущем росте цен: Подробности

“Худший период для экономики уже позади. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. Достаточно мягкая монетарная и фискальная политика поддержат экономический рост в последующие годы“, - говорится в документе.

При этом в НБУ прогнозируют, что темпы восстановления будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом - в частности, из-за высокого уровня неопределенности относительно распространения COVID-19.

Читай также: МВФ ухудшил прогноз падения украинской экономики: Подробности

“Восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности: наиболее пострадавшие от карантина отрасли, в частности, сфера услуг, торговля и транспорт частично восстановятся уже в третьем квартале. Однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню“, - говорится в отчете Нацбанка.

Напомним, что, согласно прогнозам НБУ, инфляция в Украине к концу 2020 года ускорится до 4,7% и будет близкой к 5% в последующие годы.

Поделись:
Теги: НБУ, падение экономики, макроэкономический прогноз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь