С начала 2020 года обращение наличных денег возросло на 14,4%.

В Нацбанке подсчитали, сколько "налички" на руках у украинцев depositphotos.com

По состоянию на 1 июля 2020 в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн, в частности банкнот - 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет - 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук). Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, с начала 2020 года обращение наличных денег возросло на 14,4% (на 61,2 млрд грн) по сравнению с ее уменьшением на 1,6% (на 6,4 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.



“Это связано с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса и карантинными ограничениями, введенными для борьбы с ним. В Украине после введения карантина наличные деньги дольше задерживаются в обращении“, - пояснили в НБУ.

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В Нацбанке считают, что на соответствующую ситуацию, в частности, могли повлиять следующие факторы:

во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг;

увеличился спрос на наличные, в том числе “на всякий случай“;

усилилась социальная защита и выросли государственные выплаты для поддержки населения во время коронакризиса, в том числе пенсионеров, которые в основном предпочитают наличные;

выросли неофициальные расчеты в тех видах деятельности, работа которых была временно ограничена из-за карантинных мероприятий.

По подсчетам Нацбанка, на данный момент на одного украинца приходится 71 банкнота и 185 монет (в начале года - 70 банкнот и 182 монеты соответственно).

В Нацбанке подсчитали, сколько "налички" на руках у украинцев НБУ/Facebook

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“В обращении находится уже около 34 млн банкнот номиналом 1000 гривен, а также 16,5 и 1,3 млн новых оборотных монет номиналами 5 и 10 гривен соответственно“, - говорится в сообщении.

При этом, по данным НБУ, больше всего по количеству, как и ранее, в наличном обращении находится 200-гривневых банкнот (почти 23,2% от всего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек (около 28,9%).

Напомним, что по состоянию на 1 апреля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424 млрд грн, в частности, банкнот - 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук).