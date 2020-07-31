В Нацбанке объясняют обесценивание национальной валюты "ситуативными психологическими факторами".

В НБУ рассказали, почему обвалилась гривна depositphotos.com

В июле 2020 года на валютном рынке Украины наблюдалась тенденция к обесцениванию гривны. Об этом сообщается в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины. Согласно документу, регулятор “поддерживал курс и продавал доллары“.

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“Временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами“, - сообщается в отчете.

Также в документе говорится, что НБУ продолжал сглаживать колебания на рынке - “сальдо интервенций по итогам месяца было отрицательным“.

Во II квартале 2020 года ревальвационное давление на валютном рынке обеспечивалось значительным предложением иностранной валюты благодаря поступлениям от традиционных экспортно-ориентированных отраслей (в частности АПК) и “Нафтогаза“ при одновременных умеренных платежах за импорт.

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“Это позволило НБУ возобновить покупку иностранной валюты, не противодействуя тенденциям, которые преобладали на рынке, и компенсировать значительный объем ее продажи для удовлетворения ажиотажного спроса в марте“, - сообщается в отчете.

Напомним, что в Национальном банке Украины подсчитали, сколько наличных денег находится на руках у украинцев.