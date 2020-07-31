Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В НБУ рассказали, почему обвалилась гривна

Комментариев: 1
В Нацбанке объясняют обесценивание национальной валюты "ситуативными психологическими факторами".
В НБУ рассказали, почему обвалилась гривна
В НБУ рассказали, почему обвалилась гривна
depositphotos.com

В июле 2020 года на валютном рынке Украины наблюдалась тенденция к обесцениванию гривны. Об этом сообщается в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины. Согласно документу, регулятор “поддерживал курс и продавал доллары“.

Читай также: В НБУ предупредили о грядущем росте цен: Подробности

“Временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами“, - сообщается в отчете.

Также в документе говорится, что НБУ продолжал сглаживать колебания на рынке - “сальдо интервенций по итогам месяца было отрицательным“.

Во II квартале 2020 года ревальвационное давление на валютном рынке обеспечивалось значительным предложением иностранной валюты благодаря поступлениям от традиционных экспортно-ориентированных отраслей (в частности АПК) и “Нафтогаза“ при одновременных умеренных платежах за импорт.

Читай также: В НБУ дали прогноз по падению украинской экономики

“Это позволило НБУ возобновить покупку иностранной валюты, не противодействуя тенденциям, которые преобладали на рынке, и компенсировать значительный объем ее продажи для удовлетворения ажиотажного спроса в марте“, - сообщается в отчете.

Напомним, что в Национальном банке Украины подсчитали, сколько наличных денег находится на руках у украинцев.

Поделись:
Теги: гривна, девальвация, НБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.07.2020, 13:48
Оценка:  0
гость
Верим, думаете?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь