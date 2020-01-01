Один из замов главы НБУ уволился: Подробности

Сергей Холод отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборот".

Один из замов главы НБУ уволился НБУ

Совет Национального банка на заседании 31 июля уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ. Его полномочия прекратятся с 3 августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, на этой должности Холод отвечал за деятельность блока “Платежные системы и денежный оборот“. Заявление об увольнении по собственному желанию он подал председателю Нацбанка Кириллу Шевченко.

Глава НБУ поблагодарил Холода за его работу и заявил, что будущий руководитель этого направления должен сохранить и приумножить достижения регулятора в сфере внедрения безналичных расчетов и оптимизации наличного обращения в Украине.

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Сергей Холод начал работу на должности заместителя председателя НБУ 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой наличного обращения.

Напомним, что в конце июня Совет Национального банка Украины отказался вносить кандидатуру Олега Чурия на пост заместителя главы регулятора.