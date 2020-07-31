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Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе

Комментариев: 3
Благодаря документу тариф для солнечных электростанций будет снижен на 15%, а для ветровых - на 7,5%.
Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе
Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе
flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, данный закон закрепляет ключевые положения Правительственного меморандума с производителями “зеленой“ энергетики.

“Данный закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%“, - написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, на практике это будет означать, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. А до 2030 года меморандум позволит уменьшить объем выплат “зеленой“ генерации примерно на 2 млрд евро.

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“Подписанный закон будет содействовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей“, - написал премьер.

Напомним, что 21 июля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников.

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Теги: зеленый тариф, Зеленский, альтернативные источники энергии
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Комментариев (3)
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Неизвестно    31.07.2020, 15:22
Оценка:  0
Неизвестно
В стать забыли написать, сколько нищие украинцы оплачивают каждый год Ахметову , Авакову и другим из своих карманов зеленый тариф. Потому что Атомную дешевую энергетику прикрывают ради их бизнеса, который финансируется из бюджета.При этом страна берет кредит..............
гость  (аноним)  31.07.2020, 15:07
Оценка:  0
гость
И насколько он будет отличаться от тарифа на традиционную электроэнергию? Если изначально разница составляла в 10 раз,то снижение на 15% ничего не меняет.
Неизвестно    31.07.2020, 15:23
Оценка:  0
Неизвестно
на 4 грн больше стоит.
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