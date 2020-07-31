Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе

Благодаря документу тариф для солнечных электростанций будет снижен на 15%, а для ветровых - на 7,5%.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, данный закон закрепляет ключевые положения Правительственного меморандума с производителями “зеленой“ энергетики.

“Данный закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%“, - написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, на практике это будет означать, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. А до 2030 года меморандум позволит уменьшить объем выплат “зеленой“ генерации примерно на 2 млрд евро.

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“Подписанный закон будет содействовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей“, - написал премьер.

Напомним, что 21 июля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников.