Минцифры оплатит интернет отдельным категориям украинцев: Подробности

Соответствующая инициатива предусмотрена обязательствами Украины в рамках ассоциации с ЕС.

Министерство цифровой трансформации планирует ввести адресную помощь гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать базовый доступ к сети интернет. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Шелест, сообщает УНИАН.

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По его словам, соответствующая инициатива предусмотрена обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

“Чтобы все граждане могли воспользоваться базовым правом доступа к информации через интернет, мы планируем адресную компенсацию тем потребителям, которые не могут себе позволить базовый тариф в 30 Мбит/сек“, - сказал замминистра.

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Также, по словам Шелеста, роль государства будет заключаться в обеспечении заказа на подключение социальных объектов через объявление прозрачного конкурса на указанную услугу.

“Мы рассчитываем, что поскольку операторы получат первого и постоянного клиента в виде учреждения социальной инфраструктуры, то они смогут предоставлять адекватные рыночные конкурентные цены для потребителей“, - отметил чиновник.

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Он добавил, что в течении следующих двух-трех лет министерство надеется охватить подключением к интернету 100% населения Украины.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации планирует просить у правительства 5,5 млрд грн на подключение к сети интернет населенных пунктов, где нет покрытия.