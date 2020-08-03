Курс валют на 03.08.2020: евро снова существенно дорожает

Нацбанк установил официальный курс валют на 3 августа.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 3 августа на отметке в 27,68 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 1 копейку. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,78 грн. Это на 23 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 3 августа:

100 долларов США - 2768 грн (-1 коп.)

100 евро - 3278 грн (+23 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 3 августа Скриншот

Нацбанк установил официальный курс валют на 3 августа Скриншот

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.