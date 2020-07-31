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В Фонде госимущества пожаловались на Кабмин: Названа причина

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Правительство затягивает с утверждением списка объектов малой приватизации.
В Фонде госимущества пожаловались на Кабмин: Названа причина
В Фонде госимущества пожаловались на Кабмин: Названа причина
depositphotos.com

Кабинет министров Украины уже 5 месяцев не может утвердить список объектов малой приватизации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

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“Сейчас есть тревожные сигналы от бюрократии, которая просыпается и “добегает“. Правительство уже 6 месяцев не может подать на ВР список предприятий, которые правительство считает необходимым внести в список запрещенных к приватизации“, - написал глава ФГУ.

Очередная порция объектов для передачи в Фонд проходит надцатый круг и за 5 месяцев обсуждений список сократился с 360 объектов до 253, а вчера на правительственном комитете отправили на доработку. И что-то там очень стратегическое и кому-то нужное.

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“Есть сейчас четкая политическая воля Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля, и надеюсь,“безликая бюрократия“ не имеет шансов “заволынить“, - добавил Сенниченко.

Напомним, что 15 июля Государственное управление делами продало с аукциона гостиницу “Днепр“, расположенную в центре Киева. Сумма продажи составила 1,1 миллиарда гривен.

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Теги: Фонд госимущества, Кабмин, приватизация, госпредприятия
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