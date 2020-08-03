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Нефть на мировых рынках в понедельник дешевеет

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С 1 августа вступило в силу новое ослабление ограничений на добычу "черного золота".
Нефть на мировых рынках в понедельник дешевеет
Нефть на мировых рынках в понедельник дешевеет
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в понедельник снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:41 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,37% - до 43,36 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,55% - до 40,05 доллара за баррель.

Как известно, с 1 августа страны ОПЕК+ перешли ко второму этапу ослабления ограничений на добычу топлива. Теперь объем сокращений составляет 7,7 млн баррелей в сутки вместо 9,7 млн. Такие нормы будут действовать до конца года.

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По мнению аналитиков, сейчас инвесторов беспокоит вероятность переизбытка предложения на рынке, поскольку ОПЕК+ начал ослабление сокращений, а восстановление цен на нефть, вероятно, подтолкнет США наращивать добычу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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