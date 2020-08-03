Нацкомиссия по тарифам удешевила "зеленую" энергию

Решение вступило в силу с 1 августа 2020 года.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила снижение “зеленого“ тарифа. Об этом сообщается на сайте регулятора. Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 1 августа.

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“Было принято решение принять постановление НКРЭКУ “Об установлении “зеленых“ тарифов на электрическую энергию и надбавки к “зеленым“ тарифам за соблюдение уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования“, - говорится в сообщении.

По словам и.о. главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, это техническое решение, которое принимается во исполнение принятого и вступившего в силу закона “во избежание временного разрыва“.

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Как известно, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников.

Напомним, что 21 июля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников. Согласно документу, тариф для солнечных электростанций будет снижен на 15%, для ветровых - на 7,5%.