НБУ ввел в обращение новую монету: Подробности

В Украине появилась монета, посвященная Воздушным силам ВВС.

Сегодня, 3 августа, Нацбанк выпустил в оборот памятную монету, посвященную Воздушным силам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Читай также: В Украине появится памятная монета в честь победы над нацизмом

Согласно сообщению, на аверсе скульпторы разместили малый государственный герб Украины (слева), надпись “Украина“ (вверху полукругом), год чеканки монеты – “2020 год“ (справа), а в центре - изображение эмблемы ВС ВСУ, под которой - логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка и номинал 10 грн (внизу).

“На реверсе монеты на фоне зеркального абриса самолета изображен боевой самолет Воздушных сил и вверху надписи: Воздушные/Силы (на матовом фоне), Вооруженных/Сил/Украины (на фоне абриса самолета)“, - говорится в сообщении.

НБУ ввел в обращение новую монету НБУ

Читай также: В Нацбанке подсчитали, сколько “налички“ на руках у украинцев

В Нацбанке уточнили, что монеты диаметром в 3 см выпустили тиражом в 1 млн штук. Металл - сплав на основе цинка.

Напомним, что 28 июля Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету, посвященную центру удельного княжества на Волыни - городу Дубно (Дубен).