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Польша оштрафовала Газпром за Северный поток 2: Подробности

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Санкции к российской компании предъявлены из-за отказа предоставить информацию по строительству газопровода.
Польша оштрафовала Газпром за Северный поток 2
Польша оштрафовала Газпром за Северный поток 2

Антимонопольный регулятор Польши UOKiK оштрафовал российскую компанию “Газпром“ за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых ($57 млн). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на польское ведомство.

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“Наложение штрафа на Газпром связано с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода “Северный поток 2“ без “необходимого“ (как считает польский регулятор) на то согласия UOKiK“, = говорится в сообщении.

Отмечается, что Антимонопольный регулятор Польши предъявил обвинения шести компаниям: кроме Газпрома это Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

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“В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к Газпрому, однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства“, - отметили в польском ведомстве.

Напомним, что в конце июля компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении ее иска против действия норм Газовой директивы в отношении газопровода.

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Теги: Северный поток-2, Газпром, Польша
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.08.2020, 13:21
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гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
ПОЛЬШ А РЕШИЛА ХИТРО ВЫЕ...БАТЬ МАЦКАВИТСКИХ СВИНЕЙ!
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