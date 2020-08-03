Польша оштрафовала Газпром за Северный поток 2: Подробности

Санкции к российской компании предъявлены из-за отказа предоставить информацию по строительству газопровода.

Антимонопольный регулятор Польши UOKiK оштрафовал российскую компанию “Газпром“ за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых ($57 млн). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на польское ведомство.

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“Наложение штрафа на Газпром связано с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода “Северный поток 2“ без “необходимого“ (как считает польский регулятор) на то согласия UOKiK“, = говорится в сообщении.

Отмечается, что Антимонопольный регулятор Польши предъявил обвинения шести компаниям: кроме Газпрома это Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

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“В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к Газпрому, однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства“, - отметили в польском ведомстве.

Напомним, что в конце июля компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении ее иска против действия норм Газовой директивы в отношении газопровода.