Кабмин провел внеочередное заседание: Что произошло

Правительство приняло ряд кадровых решений и увеличило помощь родственникам погибших в ООС.

Утром в понедельник, 3 августа, состоялось внеочередное заседание Кабинета Министров Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

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По его словам, во время заседания было принято ряд кадровых решений. В частности, члены украинского правительства назначили Дмитрия Самсоненко государственным секретарем Министерства финансов путем заключения контракта на период действия карантина.

Также, согласно информации представителя Кабмина в ВР, чиновники утвердили назначение Антона Бендика исполняющим обязанности генерального директора Государственного предприятия “Восточный горно-обогатительный комбинат“.

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“Кроме этого, по поручению президента Украины Владимира Зеленского, Кабмин утвердил проект постановления “О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц“. Документом предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС“, - написал Мокан.

Напомним, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность назначения нового главы Укрзализныци. На этот пост претендуют четыре украинца и два иностранца.