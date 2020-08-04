В Укрзализныце подсчитали, сколько будет стоить охрана поездов полицией
Присутствие полицейских в поездах дополнительно обойдется Укрзализныце в 250 млн грн в год. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко.
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По его словам, полиция настаивает, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана.
Комментируя нападение на пассажирку поезда “Мариуполь-Киев“ 31 июля, Лещенко напомнил, что транспортная милиция не сопровождает украинские поезда с 2012 года, а ликвидация этого подразделения произошла в 2015 году.
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“Пассажиры в год платят около 2 млрд грн НДС, а с этих налогов содержится полиция, поэтому вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков, в том числе в поездах силами Национальной полиции Украины“, - написал Лещенко.
Напомним, 1 августа правоохранители задержали злоумышленника, совершившего нападение на пассажирку поезда №84 сообщением Киев-Мариуполь.
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