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В Укрзализныце подсчитали, сколько будет стоить охрана поездов полицией

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В Нацполиции утверждают, что такие услуги должны быть платными.
В Укрзализныце подсчитали, сколько будет стоить охрана поездов полицией
В Укрзализныце подсчитали, сколько будет стоить охрана поездов полицией
Укрзализныця

Присутствие полицейских в поездах дополнительно обойдется Укрзализныце в 250 млн грн в год. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко.

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По его словам, полиция настаивает, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана.

Комментируя нападение на пассажирку поезда “Мариуполь-Киев“ 31 июля, Лещенко напомнил, что транспортная милиция не сопровождает украинские поезда с 2012 года, а ликвидация этого подразделения произошла в 2015 году.

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“Пассажиры в год платят около 2 млрд грн НДС, а с этих налогов содержится полиция, поэтому вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков, в том числе в поездах силами Национальной полиции Украины“, - написал Лещенко.

Напомним, 1 августа правоохранители задержали злоумышленника, совершившего нападение на пассажирку поезда №84 сообщением Киев-Мариуполь.

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Теги: полиция, Укрзализныця, Лещенко, поезда, охрана
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