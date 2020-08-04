Курс валют на 04.08.2020: евро существенно дешевеет

Нацбанк установил официальный курс валют на 4 августа.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 4 августа на отметке в 27,74 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 6 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,52 грн. Это на 26 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 4 августа:

100 долларов США - 2774 грн (+6 коп.)

100 евро - 3252 грн (-26 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 4 августа НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 4 августа НБУ

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.