Курс валют на 04.08.2020: евро существенно дешевеет
Нацбанк установил официальный курс валют на 4 августа.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 4 августа на отметке в 27,74 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 6 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 32,52 грн. Это на 26 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 4 августа:
100 долларов США - 2774 грн (+6 коп.)
100 евро - 3252 грн (-26 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
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