Опасения относительно темпов восстановления экономики США были понижены.

Нефть на мировых рынках во вторник падает в цене depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок во вторник снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:00 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,70% - до 43,84 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,63% - до 40,75 доллара за баррель.

По итогам торгов в понедельник нефть элитных марок подорожала до 2%. При этом неделя началась общим подъемом мировых рынков.

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Оптимизма инвесторам добавляет и статистика из США, согласно которой опасения относительно темпов восстановления экономики были понижены. В частности, индекс деловой активности в промпроизводстве страны в июле вырос до 54,2% июньских 52,6%.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.