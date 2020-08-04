Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нефть на мировых рынках во вторник падает в цене

Комментариев: 0
Опасения относительно темпов восстановления экономики США были понижены.
Нефть на мировых рынках во вторник падает в цене
Нефть на мировых рынках во вторник падает в цене
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок во вторник снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: В США рекордно рухнула добыча нефти

Так, по состоянию на 8:00 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,70% - до 43,84 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,63% - до 40,75 доллара за баррель.

По итогам торгов в понедельник нефть элитных марок подорожала до 2%. При этом неделя началась общим подъемом мировых рынков.

Читай также: РФ впервые в истории запретила импорт топлива

Оптимизма инвесторам добавляет и статистика из США, согласно которой опасения относительно темпов восстановления экономики были понижены. В частности, индекс деловой активности в промпроизводстве страны в июле вырос до 54,2% июньских 52,6%.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

Поделись:
Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь