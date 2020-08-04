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В НБУ назвали причину сохранения учетной ставки в 6% годовых

Комментариев: 1
Решение оставляет банкам достаточное пространство для снижения депозитных и кредитных ставок.
В НБУ назвали причину сохранения учетной ставки в 6% годовых
В НБУ назвали причину сохранения учетной ставки в 6% годовых
НБУ

В ходе дискуссии комитета Национального банка Украины по монетарной политике сохранение учетной ставки на уровне 6% годовых поддержали 7 из 10 его членов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, остальные члены комитета высказались за снижение учетной ставки до 5,5% годовых. При этом в регуляторе утверждают, что именно сохранение учетной ставки на уровне 6% является “оптимальным решением“.

“Учетная ставка держится на рекордно низком уровне и оставляет банкам достаточное пространство для дальнейшего снижения депозитных и кредитных ставок. Предыдущие снижения учетной ставки все еще не отразились в полной мере в банковских ставках“, - говорится в сообщении.

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Кроме того, в НБУ считают, что решение оставить учетную ставку на уровне 6% “направлено на обеспечение умеренной инфляции в 2021-2022 гг., что важно для устойчивого роста экономики“.

Напомним, что 23 июля Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых.

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Теги: НБУ, учетная ставка, ставки по депозитам
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.08.2020, 10:10
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Так это что, депозиты теперь будут по 4%, я правильно понимаю? Кто шарит?
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